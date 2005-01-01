التماس أمام العليا الإسرائيلية ضد "قانون القومية"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن 40 إسرائيليًا، سيقدمون اليوم الأحد، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا ضد "قانون القومية".

ويطالب المحتجون ضد القانون بحق المساواة للفلسطينيين في الداخل، والاعتراف بحقوقهم.

وأشار الملتمسون إلى القانون الكرواتي الذي ينص على أن كرواتيا دولة الأمة للشعب الكرواتي، ولكن أيضًا دولة لليهود والمسلمين والأقليات الأخرى المدرجة في الدستور.

وقال الملتمسون "إن مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ليس مقدسًا فقط لأن هناك أناسًا يؤمنون به، ولكنه حجر أساس للديمقراطية.

وأثار القانون الذي أقر بأغلبية في الكنيست عام 2018، جدلًا واسعًا في الداخل، خاصة الفلسطينيين الذين تظاهروا ضده.