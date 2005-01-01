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معلمو الأردن يعلنون وقف الإضراب بعد تحقيق مطالبهم

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلمو الأردن يعلنون وقف الإضراب بعد تحقيق مطالبهم


وكالات

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين  عن اتفاق مع الحكومة ينهي إضرابهم عن التدريس الذي بدأ قبل شهر.

وحسب نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة يقضي الاتفاق بمنح رتبة معلم مساعد علاوة بقيمة 35%، ورتبة معلم 40%، ورتبة معلم أول 50%، ورتبة معلم خبير بقيمة 65%. وتم استحداث رتبة خامسة جديدة هي رتبة المعلم القائد ويستحق علاوة 75%.
 

وأعلن النواصرة أن تعويض الطلبة عما فاتهم من دروس سيتم بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم ضمن خطة لذلك.

وطالب النواصرة المعلمين باستقبال الطلبة اليوم بالورود.
 

وصباح السبت، قال رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، إن حكومته "تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق بحوادث الاعتداء عليهم، والأخذ بنتائجه".

وردت نقابة المعلمين على رسالة الرزاز، من خلال المتحدث الإعلامي باسمها نور الدين نديم بالقول: "إن النقابة تثمن وتقدر الاعتذار الواضح من رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، ورسالة الرئيس وصلتنا، وهذه الخطوة إيجابية، وتسهم في فكفكة وحل الأزمة بين المعلمين والحكومة، رغم تأخرها".

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