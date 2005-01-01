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فيديو.. ليفربول يحقق فوزاً قاتلاً على ليستر سيتي في البريميرليج

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يحقق فوزاً قاتلاً على ليستر سيتي في البريميرليج


وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً قاتلاً على أرضه وأمام جماهير ضد ليستر سيتي (2ـ1) في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب آنفيلد لحساب الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.

وكان الريدز السباق للتسجيل عن طريق مهاجمه ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، فيما عدل ليستر سيتي النتيجة في آخر دقائق المباراة بهدف جيمس ماديسون في الدقيقة 80.

وسجل جيمس ميلنر هدف الفوز القاتل لليفربول في الدقيقة 95 من نقطة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

وعن نفس الجولة حقق استون فيلا فوزاً ساحقاً على مضيفه نوريتش سيتي (1ـ5) صعد به للمركز 14 بـ 8 نقاط. وتجمد رصيد نوريتش سيتي من النقاط عند النقطة 6 في المركز 18.

وفي باقي المباريات تعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد (0ـ0)، وفاز بيرنلي على إيفرتون (1ـ0).

#ليستر سيتي #ليفربول

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