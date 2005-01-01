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فيديو.. ريال مدريد يكتسح غرناطة برباعية ويحكم قبضته على الليغا

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يكتسح غرناطة برباعية ويحكم قبضته على الليغا


وكالات / سما /

اكتسح ريال مدريد ضيفه غرناطة برباعية لهدفين مساء اليوم السبت في الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني.

كريم بنزيما لم يمهل ضيوف سانتياجو بيرنابيو الكثير من الوقت لافتتاح التسجيل حيث عكر بياض النتيجة بهدف عند الدقيقة الثانية.

و استمر الهجوم المدريدي على مرمى الضيوف ليتمكن البلجيكي إيدين هازارد من معرفة طريق الشباك لأول مرة مع اللوس بلانكوس بهدف في الدقيقة 45.

و عقب الاستراحة تواصل طوفان الريال الهجومي ليسفر عن هدف ثالث حمل توقيع الكرواتي لوكا مودريتش من تسديدة قوية لا تصد و لا ترد.

و بدأ غرناطة رحلة العودة في اللقاء بهدف من ضربة جزاء تسبب فيها ألفونس أريولا و فشل في التصدي لها في الدقيقة 69 من توقيع داروين ماتشيس.

و دون الفريق الزائر هدفاً ثانياً بحلول الدقيقة 77 بتوقيع دومينجوس دوارتي ، قبل ان يدون البديل خاميس رودريجيز الهدف الرابع في الوقت المبدد.

فوز يرفع رصيد الريال للنقطة 18 في صدارة الترتيب في حين بقى رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

#ريال مدريد #الدوري الإسباني

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