ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها، انتزاع موافقة اسرائيل على تفعيل اللجان الفنية، وإصابة 20 مواطنا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات في عزون وقمع تظاهرة سلمية للطلبة قرب سجن "عوفر"، وتجريف أراضي الولجة وإغلاق مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- بعد رفض اسرائيلي استمر لأكثر من 20 عاما: بصلابة موقف الرئيس والقيادة وصمود شعبنا نجحنا في انتزاع موافقة اسرائيل على تفعيل اللجان الفنية

- إصابة 20 مواطناً بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات في عزون

- الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

- الشيخ: اجتماع فلسطيني اسرائيلي اليوم لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية

- نحو مئة قتيل في احتجاجات العراق وتجدد التظاهرات ببغداد ومدن جنوبية

- استمرار التظاهرات الرافضة للعنف في مداخل البلدات العربية داخل الـ48

- غوغل تحذر: شركة تجسس إسرائيلية تخترق مئات ملايين هواتف أندرويد

* "القدس":

- مستوطنون يؤدون طقوسا في مقبرة باب الرحمة ومداهمات ومواجهات واصابات في عدة مناطق واقتحام العيسوية واغلاق مدخل بيت أمر وتجريف أراض في كريزمان

- ارتفاع عدد الحواجز العسكرية بالضفة 130% لتبلغ 786 حاجزا وهدم ومصادرة 439 مبنى بداية العام بارتفاع 40% عن العام 2018

- استمرار التظاهرات الرافضة للعنف في الداخل الفلسطيني

* "الأيام":

- مسؤولون وخبراء: تفعيل اللجان الفنية المشتركة سيتيح مراجعة كافة القضايا الاقتصادية

- إصابات واحتراق منزل خلال مواجهات في عزون وقمع تظاهرة سلمية للطلبة قرب سجن عوفر وتجريف أراضي الولجة وإغلاق مدخل بيت أمر

- مستوطنون يؤدون شعائر في مقبرة باب الرحمة والأوقاف تحذر من اعتداءات جديدة على الأقصى

- وفد وزاري برئاسة اشتية يزور القاهرة غدا

- الخط الأخضر: استمرار التظاهرات في مداخل البلدات العربية الرافضة للعنف وتواطؤ الشرطة

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تناولت عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد استعداد جدعون ساعر للمنافسة على رئاسة حزب الليكود في الانتخابات التمهيدية.

"هآرتس":

جدعون ساعر من الليكود: لا يوجد شخص بديل لنتنياهو لرئاسة الحزب

"الكابينت" يجتمع لأول مرة منذ شهرين برئاسة نتنياهو ظهر اليوم

مسؤول في فن العمارة من صحيفة نيويورك تايمز" القدس على وشك ان تتغير الى الأبد"

"معاريف":

جدعون ساعر: لا ضرورة لاجتماع مركز حزب الليكود واذا حصلت انتخابات تمهيدية سأرشح نفسي للمنافسة على رئاسة الحزب

ليبرمان يدعو نتنياهو وغانتس الى وضع الأنا جانبا وان يتوقفوا عن الألعاب

المدعون العامون في جلسة الاستماع لنتنياهو: لم يتم دحض جريمة الرشوة في الملف "1000"

"إسرائيل اليوم":

جدعون ساعر: لا أحد يعترض على دور نتنياهو كرئيس لحزب الليكود

هل ينقذ ليبرمان اليمين في الدقيقة 90؟

اجتماع المجلس الوزاري المصغر الأمني والسياسي اليوم

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