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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين غرب وشرق القطاع

الأحد 06 أكتوبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين غرب وشرق القطاع


غزة / سما /

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، يوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الشرقية في كل من شمال خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.

#الاحتلال

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