الخليل: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم محررون ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون من الخليل، وسلّمت آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها، فيما استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة لعدد من المواطنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد خضر الحروب (30 عاما) من بلدة دير سامت غربا، والمواطنين زايد علي عطا الله خضيرات (46 عاما) من الظاهرية، وكايد العمايرة من قرية البرج، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

فيما سلمت تلك القوات المواطن أحمد فهد الشرباتي بلاغا لمقابلة مخابراتها، وشددت من إجراءاتها في محيط الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل، وبلدات إذنا وبيت عوا وقرى دورا الجنوبية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد ورأفت صليبي، والشاب كريم إبراهيم حمدي أبو ماريا (24 عاما) عقب دهم منازلهم، ونقلتهم إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.

وأضاف، ان تلك القوات اقتحمت عدة محال تجارية، واستولت على أجهزة كاميرات المراقبة للمواطنين يوسف أحمد اخليل، وأحمد محمد اخليل، وقامت بتكسير الباب الرئيسي لمنزل المواطن سامي حسن العلامي، والصعود على سطحه للبحث عن كاميرات مراقبة، كما استولت على الكاميرا الخاصة لمنزل الناشط عوض.