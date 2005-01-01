استئناف جلسات الاستماع القضائية في ملفات الفساد الخاصة بنتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تستأنف اليوم الأحد، جلسات الاستماع القضائية الخاصة بملفات الفساد المشتبه بها رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو بعد جلستين عقدتا يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وركزت الجلسات الأولى التي عقدت في مقر وزارة القضاء بالقدس على الملف 4000 المتعلق باتصالات نتنياهو مع شاؤول ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع واللا، لتسهيل خدمات له مقابل تحسين صورة نتنياهو وصورة عائلته في الإعلام.

فيما ستركز الجلسة التي ستعقد اليوم والأخرى التي ستعقد غدًا على الملف 1000 الخاص بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا كرشوة من رجال أعمال أبرزهم أرنون ميلتشين الذي قدم مجوهرات وشمبانيا وسجائر وغيرها مقابل منحه تسهيلات، إلى جانب الملف 2000 المتعلق بتواصل نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس لنشر تغطية إعلامية منحازة لنتنياهو مقابل تقديم تسهيلات للصحفية والتضييق على منافستها "يسرائيل هيوم".

وتهدف هذه الجلسات لمحاولة منع توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو، وسط ترجيحات بأن يفشل فريق الدفاع المكون من 10 محامين في منع ذلك، خاصةً وأن هناك شهودا رئيسيين في الملفات فضلاً عن وجود أدلة قوية تدينه.