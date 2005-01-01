دعوات لتكثيف الاحتجاجات على وقع جرائم جديدة ضد فلسطينيي الداخل

القدس المحتلة / سما /

وجهت دعوات جديدة من قيادات فلسطينية داخل الخط الأخضر، لتكثيف الاحتجاجات على استمرار جرائم القتل المتواصلة ضد فلسطينيي الداخل.

وجاءت تلك الدعوات على وقع أنباء جديدة بمحاولة جريمة قتل وقعت في حي الحليصة في حيفا ما أدى لإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين، فيما أصيب آخر بجروح متوسطة في قرية المكر بالمثلث، وهو مقيم جديد في القرية بعد أن كان يقطن في الضفة الغربية.

وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية في كافة المناطق بالداخل، مشيرةً إلى أنها ستقود قافلة سيارات باتجاه مقر حكومة الاحتلال في القدس يوم الخميس.

وشهدت البلدات بالداخل، أمس السبت، عدة مسيرات احتجاجية على تردي الوضع الأمني وازدياد جرائم القتل التي طالت عددا كبيرا من فلسطينيي الداخل.

ودعا سكان تلك البلدات في أحاديث منفصلة ليديعوت أحرونوت إلى الاستمرار في حالة الطوارئ وعدم العودة للمنازل، والاستمرار يوميًا في الاحتجاجات حتى وقف عمليات القتل، وتوقف الشرطة عن تقاعسها والتحرك من أجل مواجهة ذلك.

وجرت الاحتجاجات منذ يوم الخميس الماضي في 30 موقعًا في الداخل.

وتخطط لجنة المتابعة لإقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر حكومة الاحتلال، فيما ستنظم يوم غد الاثنين مسيرة احتجاجية أمام مقر الشرطة الرئيس في الرملة.