نقابة العاملين في "الأزهر" ترفض قرارات مجلس الأُمناء وتعلق الدوام جزئياً اليوم

غزة / سما /

أعلن مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، مساء السبت، رفضه القرارات التي أعلنها مجلس أُمناء الجامعة، ومنها حل مجلس النقابة، وتعيين أحمد التيان رئيسًا للجامعة.

وقرر مجلس النقابة تعليق الدوام الأكاديمي والإداري في الجامعة (بلا استثناء) يوم الأحد، من الساعة 11 حتى الساعة 12 للاعتصام أمام مقر إدارة الجامعة.

واعتبر أن قرار مجلس الأمناء بخصوص تجميد العمل النقابي كأنه لم يكن، ولا يعدو كونه حبرًا على ورق، وكذلك جميع القرارات التي صدرت عنه في جلسة اليوم السبت.

وأكد مجلس النقابة حقهم كعاملين في الجامعة في اختيار من يحكمهم، مطالباً بتشكيل مجلس أمناء مهني وأمين على الجامعة ومقدراتها ومصالح العاملين والطلبة فيها.

واتهمت مجلس الأمناء الحالي بأنه ذهب بعيدًا في تجاوز النظام وصلاحياته من خلال قراراته اليوم، مشيرًا إلى أن المجلس أصدر في الأسابيع الماضية قرارات توتيرية تؤزم الوضع بالجامعة.