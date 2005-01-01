  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

احتجاجات العراق: عدد القتلى تجاوز الـ100 وإحراق مقرات الأحزاب

الأحد 06 أكتوبر 2019 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات العراق: عدد القتلى تجاوز الـ100 وإحراق مقرات الأحزاب


بغداد / وكالات /

ارتفع عدد القتلى في مظاهرات العراق في يومها السادس إلى أكثر من 100 قتيل، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بقتل 19 مواطنا في احتجاجات، أمس السبت، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى قرابة الأربعة آلاف.

وقالت مصادر أمنية إن المتظاهرين أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي، في حين هاجم مسلحون مجهولون مباني قنوات فضائية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قوات الأمن العراقية قتلت 19 متظاهرا، وأصابت أكثر من ثلاثين في احتجاجات السبت فقط.

وتجددت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا في تصاعد للاضطرابات المناهضة للحكومة، بينما انتشرت قوات الأمن بالمئات لإبقاء المظاهرات بعيدا عن الساحات الرئيسية في العاصمة.

وكسرت المواجهات التي نشبت يوم السبت يوما من الهدوء النسبي بعد أن رفعت السلطات العراقية حظر تجول فرضته قبل أيام وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في وسط العاصمة. وملأ المئات من رجال الشرطة وأفراد الأمن ساحة احتشد فيها المتظاهرون من قبل.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المتظاهرين مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في شرق بغداد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن أجهزة الأمن قولها إن ثمانية من أفراد الأمن قتلوا، وأصيب أكثر من ألف آخرين في المواجهات.

وقالت الشرطة في مدينة الناصرية جنوب البلاد إن أعيرة نارية أطلقت صوب المتظاهرين الذين أحرقوا مقار عدد من الأحزاب السياسية في المدينة. وشهدت الناصرية في الأيام الماضية مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقالت مصادر أمنية إن متظاهرين أضرموا النيران في تسعة مقرات تابعة للأحزاب الشيعية وفصائل الحشد الشعبي، إلى جانب محطة تلفزيونية محلية في محافظة ذي قار.

ونقلت وكالة الأناضول عن الملازم في شرطة طوارئ ذي قار محمد جميل، قوله إن متظاهرين أضرموا النيران في مقرات فصائل الحشد الشعبي.

وأضاف أنه تم أيضا حرق مكاتب أحزاب الفضيلة (بزعامة عبد الحسين الموسوي) والدعوة الإسلامية (بزعامة نوري المالكي) وتيار الحكمة (بزعامة عمار الحكيم)، والحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي)، ومكتب النائب عن حزب الدعوة خالد الأسدي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وتابع أن محطة تلفزيون الأهواز وسط المحافظة أحرقت أيضا من قبل المتظاهرين.

ويشهد العراق مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات أخرى.

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

عشرات الاف المواطنين يشاركون في انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 32 وسط مدينة غزة

وزير إسرائيلي سابق :أي معركة عسكرية ضد حماس في غزة لن تضيف شيئا جيدا

شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

إنهاء تحالف "يمينا" الإسرائيلي

لبنان يحكم بالإعدام غيابياً على خمسة فلسطينيين باغتيال قضاة قبل 20 عاماً

الأخبار الرئيسية

"العناقيد الاقتصادية" خيار السلطة برام الله للانفكاك عن إسرائيل

قوانين جديدة أمام الكونغرس الأمريكي لملاحقة منظمة التحرير الفلسطينية

كاتس

بدعم من "نتنياهو".. قناة عبرية: اسرائيل تعرض مبادرة "تاريخية" لعقد اتفاق ثنائي مع دول الخليج

ليبرمان وغانتس

ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت.. وغانتس يتوعد: لن يكون قطاع غزة هادئًا بحكومتي

النخالة في ذكرى الجهاد الاسلامي: المساس بالأسرى اعلان حرب وندعو لتنفيذِ مبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام