إصابة العشرات بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات في عزون بقلقيلية

قلقيلية / سما /

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصاباً وجرى تقديم الاسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن منزلاً مملوكاً للمواطن محمد مطر (50 عاماً)، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.