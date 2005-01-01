الرئيس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محود عباس، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الشقيق، لمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس في برقيته: "يطيب لنا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، أن نقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أحر التهاني القلبية، داعين الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم في جهودكم من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلعون وشعبكم الشقيق إليها، وصون مكتسباته وانجازاته في الاستقرار والازدهار، والحفاظ على دور مصر الريادي والقومي في الدفاع عن قضايا أمتنا وفي الطليعة منها قضية فلسطين".

وأضاف الرئيس: "نقدر عاليا وقوفكم الدائم ودعمكم الأخوي الثابت لشعبنا عبر مسيرة نضاله الطويلة لإنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".