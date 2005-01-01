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ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت.. وغانتس يتوعد: لن يكون قطاع غزة هادئًا بحكومتي

السبت 05 أكتوبر 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة باسرع وقت.. وغانتس يتوعد: لن يكون قطاع غزة هادئًا بحكومتي


القدس المحتلة / سما /

توعد زعيم تحالف ازرق ابيض الجنرال بني غانتس،  قطاع غزة في حال نجح في تشكيل حكومة يكون هو رئيسها.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) "عطلة نهاية أسبوع أخرى من الإنذارات والصواريخ. ستقوم حكومة برئاستي بكل ما يلزم لمنع تكرار هذه الحوادث الامنية وإذا كان أطفال مستوطنات الغلاف لا ينامون بهدوء ، فلن يكون قطاع غزة هادئًا أيضًا ".

من جانبه دعا زعيم حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بني غانتس زعيم تحالف ابيض وازرق لتشكيل حكومة وحدة .

وكتب ليبرمان على موقعه فيس بوك" ادعو نتنياهو وغانتس الى وضع الانا جانبا ووعدم اضاعة الوقت وتشكيل حكومة وحدة قوية ومستقرة".

وأضاف "نتائج الانتخابات تؤدي إلى استنتاج واحد - الشعب يريد حكومة وحدة".

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