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غزة: تعيين د. احمد التيان رئيسا لجامعة الازهر

السبت 05 أكتوبر 2019 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعيين د. احمد التيان رئيسا لجامعة الازهر


غزة / سما /

أعلن مجلس أمناء جامعة الأزهر في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تعيين الدكتور أحمد التيان رئيسًا جديدًا للجامعة بدلًا من الدكتور عبد الخالق الفرا.

وأوضح بيان للمجلس عقب اجتماع له عقد اليوم لمناقشة الوضع الداخلي للجامعة لتصويب وترتيب أوضاعها، أنه قبل اعتذار الفرا عن رئاسة الجامعة تغليبًا للمصلحة العامة، وتعيين التيان رئيسًا بديلًا له.

وتقرر تجميد عمل مجلس نقابة العاملين في الجامعة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، نظرًا لمخالفته النظام والقانون وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية للجامعة. وفق نص البيان.

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