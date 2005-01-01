موسكو: طهران لم تؤكد نيتها الإفراج عن الصحفية الروسية المحتجزة قريبا

طهران /وكالات /

أعلنت سفارة موسكو في طهران أن السلطات الإيرانية لم تؤكد نيتها إطلاق سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك التي احتجزت مؤخرا لدى سلطات البلاد.

وذكر الملحق الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية في الجمهورية الإسلامية، أندريه غانينكو، اليوم السبت لوكالة "نوفوستي" أن السفير الروسي، ليفان دجاغاريان، التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الموضوع، وتابع: "طلبنا الوصول إليها وتوضيحات، ولم يؤكدوا لنا معلومات عن إطلاق سراحها قريبا".

وسبق أن أكد غانينكو لـRT إن الصحفية الروسية اعتقلت لدى السلطات الإيرانية للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وحسب معلومات السفارة الروسية، احتجزت يوزيك في الثاني من أكتوبر بفندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد مصادرة جواز سفرها لدى وصولها إلى مطار العاصمة الإيرانية في 29 سبتمبر بدعوة خاصة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس أن الصحفية احتجزت لـ"تقديم بعض التوضيحات" متعهدا بالإفراج عنها قريبا.