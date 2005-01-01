ماكرون: يجب على غوغل الدفع لوسائل الإعلام

باريس / وكالات /

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن "غوغل لا يمكنها تجاهل" القانون في بلاده، ويتعين على الشركة دفع مبالغ لوسائل الإعلام بعد قرار المجموعة الأميركية تطبيق قواعد جديدة".

وأضاف ماكرون أن فرنسا "بصدد تطبيق القانون" عبر فرض حقوق النشر على منصات الإنترنت و"أي شركة، ولو كانت ضخمة، لا يمكنها تجاهل ذلك عندما تقرر العمل في فرنسا"، وذلك خلال احتفال بالذكرى المئوية لصحيفة "لا مونتاني" المحلية، في كليرمون فيران.

وانتقد "الموقف الذي اتخذته غوغل في ألمانيا أولاً، ثم في فرنسا وفحواه أن (توجيهاتكم لطيفة جداً، وقد تكون قوانينكم رائعة ولكننا نرفض، وبشكل أكثر تحديدا ستوافقون على حرية استخدامنا محتوياتكم وإلا فلن تكونوا مرجعا بالنسبة إلينا)".

ورأى ماكرون أنه "يجب القول إن رغبة المشغل اليوم ليست في أن يدفع للصحف، أو الدفع للصحافيين، كما ينص القانون، وكما تلحظ التعليمات الأوروبية، وإلا فإنه سيقضى عليهم".

وقد أعلنت "غوغل"، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها لا تنوي دفع مبالغ للصحافة رغم بدء سريان قانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وينص على "حقوق المؤلف" لمصلحة ناشري الصحف ووكالات الأنباء.