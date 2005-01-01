  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون: يجب على غوغل الدفع لوسائل الإعلام

السبت 05 أكتوبر 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: يجب على غوغل الدفع لوسائل الإعلام


باريس / وكالات /

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن "غوغل لا يمكنها تجاهل" القانون في بلاده، ويتعين على الشركة دفع مبالغ لوسائل الإعلام بعد قرار المجموعة الأميركية تطبيق قواعد جديدة".

وأضاف ماكرون أن فرنسا "بصدد تطبيق القانون" عبر فرض حقوق النشر على منصات الإنترنت و"أي شركة، ولو كانت ضخمة، لا يمكنها تجاهل ذلك عندما تقرر العمل في فرنسا"، وذلك خلال احتفال بالذكرى المئوية لصحيفة "لا مونتاني" المحلية، في كليرمون فيران.

وانتقد "الموقف الذي اتخذته غوغل في ألمانيا أولاً، ثم في فرنسا وفحواه أن (توجيهاتكم لطيفة جداً، وقد تكون قوانينكم رائعة ولكننا نرفض، وبشكل أكثر تحديدا ستوافقون على حرية استخدامنا محتوياتكم وإلا فلن تكونوا مرجعا بالنسبة إلينا)".

ورأى ماكرون أنه "يجب القول إن رغبة المشغل اليوم ليست في أن يدفع للصحف، أو الدفع للصحافيين، كما ينص القانون، وكما تلحظ التعليمات الأوروبية، وإلا فإنه سيقضى عليهم".

وقد أعلنت "غوغل"، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها لا تنوي دفع مبالغ للصحافة رغم بدء سريان قانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وينص على "حقوق المؤلف" لمصلحة ناشري الصحف ووكالات الأنباء.

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

الأخبار الرئيسية

مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

حركة الجهاد الاسلامي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة مركزية بغزة

تقرير امني : إسرائيل تخشى هجومًا إيرانيًا واسِعًا وتل أبيب

حسين الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يوم غد الأحد لبحث الملفات المالية

وزير إسرائيلي سابق :أي معركة عسكرية ضد حماس في غزة لن تضيف شيئا جيدا