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حركة فتح تهنئ الجهاد الاسلامي في ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32

السبت 05 أكتوبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح تهنئ الجهاد الاسلامي في ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32


غزة / سما/

قدمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، التهنئة لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32.

وقال القيادي في حركة فتح عماد الأغا: "نتمنى للأخوة في حركة الجهاد الاسلامي كل التوفيق والنجاح في خدمة أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال ومعا وسويا من أجل تحرير وطننا واستقلاله واقامه دولتنا وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

ومن المقرر أن تُحي حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت، الخامس من تشرين الاول ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32 بمسيرة جماهيرية كبرى تنطلق عصر اليوم من كافة مناطق قطاع غزة.

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