مجدلاني: تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية ورواتبهم من ميزانيتها

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن موظفي تفريغات 2005 ما زالوا مقيدين على سجلات وكشوفات وزارته حتى اليوم.

وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، أن تفريغات 2005 ما زالوا على بند وزارة التنمية الاجتماعية، وأن رواتبهم تصرف من ميزانية الوزارة السنوية.

وأضاف أن راتب الـ 1500 شيكل الذي صرف لهم مؤخراً هو من ميزانية وزارة التنمية الأسبوعية التي تقرها الحكومة، مشيراُ إلى أن هناك لجان مختصة مشكله من قبل الحكومة لدراسة ملفات تفريغات2005، وهي المخولة بإصدار قرار اعتمادهم من عدمه.

وبخصوص طبيعة رواتب الشهر المقبل عقب قرار تحويل "إسرائيل مبلغ من الأموال المحتجزة لدى "إسرائيل" توقع مجدلاني أن تصرف بنفس آلية ونسبة شهر سبتمبر المنصرم، أو بعض الزيادات.

وأكد مجدلاني أن المبلغ الذي ستحوله "إسرائيل" إلى خزينة السلطة والمقدر بمليار و800 مليون شيكل، سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات، وكذلك متأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.