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شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر

السبت 05 أكتوبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..صلاح: آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر


لندن/وكالات/

"آسف مش هقدر أجي"، بهذه العبارة اعتذر نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة بوتسوانا وديا، في الـ14 من الشهر الجاري.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صلاح اعتذر لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الانضمام لمنتخب "الفراعنة"، برسالة "واتس آب".

وأضاف حتحوت، أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، أعلن قبل أيام أنه استبعد صلاح عن معسكر المنتخب المقبل لإراحته.

واندلعت مؤخرا أزمة بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم اعتماد صوت مصر في استفتاء "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، حيث قام صلاح بحذف صفته كلاعب في صفوف منتخب "الفراعنة" من تعريفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كنوع من الاعتراض على  اتحاد بلاده، قبل أن يتبين فيما بعد، أن "الفيفا" لم يحتسب صوت مصر، لعدم توقيع نماذج التصويت من جانب السكرتير العام للاتحاد المحلي، وهو شيء ضروري.

وترددت أنباء بعدها، أن البدري، سيمنح شارة قيادة المنتخب لنجم ليفربول، تعويضا عما حدث، وتقديرا لمكانته.

وكان  صلاح، قد حل رابعا في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 المقدمة من "الفيفا".

المصدر: وكالات

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