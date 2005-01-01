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الرجوب: حكومة اشتية ستتحمل مسؤولياتها اذا كانت حماس معنية بانهاء االانقسام

السبت 05 أكتوبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: حكومة اشتية ستتحمل مسؤولياتها اذا كانت حماس معنية بانهاء االانقسام


رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب أنه إذا كانت حماس معنية بإنهاء الانقسام فإن حكومة اشتية ستعلن فوراً تحمل مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني بالبعد الخدماتي من رفح وحتى جنين، على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على حكومة وحدة وطنية تلبي تطلعات وآمال شعبنا.

وطالب الرجوب خلال حديثه مع إذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، فصائل منظمة التحرير بمراجعة شاملة وتوافق على برنامج وطني، مؤكداً أن الانتخابات العامة استحقاق وطني لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وقال الرجوب إن الهدف من اجراء الانتخابات هو تقديم نموذج وطني يمثل وحدة شعبنا وأرضنا وقيادتنا لتقديمه للعالم لاسيما بعد الانتخابات الإسرائيلية وإفرازاتها مشدداً على اهمية تقديم نموذج يتمسك بالشرعية الدولية كأساس لعملنا وحراكنا السياسي إلى جانب تفعيل العامل الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

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