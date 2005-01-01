مسؤول امريكي: سننشر صفقة القرن وإن تولى غانتس الرئاسة

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم السبت، عن مسؤول امريكي رفيع قوله إن الرئيس ترامب سوف ينشر الفصل السياسي من "صفقة القرن" بعد تشكيل الحكومة في إسرائيل، حتى وإن كانت برئاسة "بيني غانتس".

وأضاف المسؤول الأمريكي ان تطبيق الصفقة سيستغرق وقتا يتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وتابع المسؤول الأمريكي "نريد ان تكون إسرائيل شريكا واضحا للعمل معنا على تنفيذ الخطة. إن الخطة جاهزة ولن يتغير منها شيء حتى لو ترأس غانتس الحكومة الإسرائيلية المقبلة".

وقال المسؤول إنه غير منفعل جراء رفض القيادة الفلسطينية للخطة، معربا عن اعتقاده بأن يناقش أبو مازن ومستشاريه الخطة ويصيغون رداً رسمياً في الأسابيع التي تلي نشرها.

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه لصحيفة "الحياة" أن ثمة عناصر في الخطة من شأنها أن تزعج الجانب الإسرائيلي، وكذلك عناصر من شأنها أن تزعج الجانب الفلسطيني.

وقال إن الخطة تتطلب تنازلات من كلا الجانبين، فهي تحتل حوالي 60 صفحة وهي أكثر تفصيلاً من أي خطة سلام أخرى سبق نشرها.

وأضاف المسؤول أن حكومة الولايات المتحدة لا تنوي فرض الخطة على الأطراف، لكنها ستكون بمثابة أساس لبدء المفاوضات حول حل يرضي رغبات الطرفين.