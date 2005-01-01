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أكبر شركة نفط روسية تتخلى عن الدولار في تعاملاتها

السبت 05 أكتوبر 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر شركة نفط روسية تتخلى عن الدولار في تعاملاتها


موسكو/وكالات/

بدأت "روس نفط"، أكبر شركة خام في روسيا، باعتماد اليورو كعملة أساسية في عقود التصدير الجديدة، بدلا عن العملة الأمريكية الدولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وثائق صدرت عن "روس نفط"، أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي بدأت "روس نفط" باعتماد اليورو كعملة دفع مقابل توريدات النفط الخام ومنتجاته.

وقال متعامل في شركة تقوم بشراء النفط من "روس نفط"، إن الشركة الروسية قامت مؤخرا بالانتقال إلى اليورو في جميع العقود الجديدة، مضيفا أنه تم إخطار المشترين بالفعل بهذا التغيير.

وتعتبر "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، حيث تبلغ مبيعاتها نحو 2.4 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات "رويترز".

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

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