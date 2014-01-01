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الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين في عيدهم العالمي

السبت 05 أكتوبر 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين في عيدهم العالمي


عمان / وكالات /

تزامنا مع اليوم العالمي للمعلمين، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين.

وأضاف الرزاز، اليوم السبت، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحكومة ستلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقيق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتابع: "كما قلنا من قبل، نؤكد أن كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".

وأشار إلى أنه من واجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط في الحوار مع المعلمين، والتوصل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

ودعا رئيس الوزراء الأردني المعلمين لأن يصغوا لقلوبهم وعقولهم ولرسالة التعليم. 

ويعيش الأردن منذ الثامن من سبتمبر الماضي على وقع إضراب عام للمعلمين المطالبين بزيادة أجور قدرها 50% على الراتب الأساسي.

وتتمسك نقابة المعلمين الأردنيين، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.

وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.

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