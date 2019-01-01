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النضال والجبهة الديمقراطية يبحثان الاوضاع السياسية والوطنية

السبت 05 أكتوبر 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

التقى وفد من جبهة النضال الشعبي، اليوم السبت، وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للتباحث في آخر المستجدات السياسية ، ولمناقشة الاوضاع الوطنية والعلاقات الثنائية بين الجبهتين .

جرى اللقاء بحضور عضو المكتب السسياسي لجبهة النضال الشعبي ورئيس دائرة العلاقات الوطنية والسياسية فضل طهبوب، والرفيق مراد حرفوش عضو اللجنة المركزية للجبهة ، والرفيقين اعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح وحلمي الاعرج ، وذلك في محافظة رام الله والبيرة .

واكدا الطرفان على ضرورة مواجهة صفقة القرن التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية وانهاء المشروع الوطني الفلسطيني والذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لافشالها ، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

واشارا الى ان هذه اللحظة الوطنية والسياسية الراهنة تستدعي انهاء الانقسام الاسود من تاريخ شعبنا من خلال الضغط الوطني والجماهيري لكي تعود اللحمة الوطنية الفلسطينية والانطلاق نحو تعزيز النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته من خلال اجراء الانتخابات العامة في كافة الاراضي الفلسطينية دون استثناء وفق النظام التمثيلي الكامل وهذا ما اتفق علية في كافة اللقاءات الوطنية والاتفاقية المتوقعة .

واكدا الطرفين على ضرورة مواصلة اللقاء والاجتماعات الوطنية والحوارات ما بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر ضرورة ومهمة في هذه الاثناء ، مؤكدين على ان الحوار الوطني الطريق الصحيح والسليم من اجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة الخطر الداهم لمشروعنا وقضيتنا الفلسطينية ، واتفقا على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الثناثية خلال المرحلة القادمة بطريقة منتظمة لمناقشة القضايا السياسية والوطنية .

#النضال الشعبي #الجبهة الديمقراطية #صفقة القرن

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