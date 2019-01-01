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جنين: وقفة إسناد مع الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم الـ67

السبت 05 أكتوبر 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

شارك عشرات المواطنين، وعائلة الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم الـ67 على التوالي، اليوم السبت، في وقفة إسناد معه ومع الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت أمام جامعة القدس المفتوحة في جنين، العلم الفلسطيني، وصور الأسير قعدان والأسرى المضربين، ورددوا الشعارات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم.

وطالبوا ببذل مزيد من الحراك الشعبي والإسنادي مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، مؤكدين أن ما يجري بحق الأسرى من اعتقال إداري منافٍ لكافة الأعراف الدولية، وجريمة منظمة بهدف النيل من حياة الأسرى.

ودعوا كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري.

#طارق قعدان

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