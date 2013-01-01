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برشلونة قد يضحي بغريزمان إرضاء لميسي

السبت 05 أكتوبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة قد يضحي بغريزمان إرضاء لميسي


مدريد/ وكالات/

يبدو أن مقام، أنطوان غريزمان، لن يطول في برشلونة، بعد أن سلطت تقارير صحفية فرنسية الضوء على حديث يدور داخل أروقة "البارسا"، حو امكانية رحيل اللاعب غريزمان عن الفريق الصيف المقبل.

وذكر موقع "Le10Sport"، أن غريزمان، الذي انضم لبرشلونة قبل أشهر فقط، قد يرحل سريعا عن النادي، بسب توتر علاقته بالهداف التاريخي للفريق الكتالوني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب المصدر، فإن لم تتحسن علاقة غريزمان مع ميسي، فإن إدارة برشلونة ستنظر في إمكانية إدراج الدولي الفرنسي ضمن صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة "البارسا" تسعى لإرضاء نجمها ميسي، بعودة نيمار الذي سبق له الدفاع عن ألوان "البلوغرانا" بين العامين 2013 و2017، لاسيما وأن "البرغوث"، رفض من البداية فكرة التعاقد مع غريزمان بديلا للنجم البرازيلي.

وانضم غريزمان البالغ 28 عاما إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق 7 مباريات حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

المصدر: footballhd.ru

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