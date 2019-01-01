مبابي يحدد شرطه الوحيد للبقاء مع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

حدد اللاعب كيليان مبابي شرطه الوحيد للموافقة على البقاء مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم القادم حسبما كشفت تقارير صحفية اليوم السبت.

وزعم تقرير بث على قناة “ميجا” الإسبانية أن مبابي سيطلب مغادرة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في حال عدم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويمتد عقد المهاجم الدولي الفرنسي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية موسم 2021-2022 ، لكن الشائعات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد لم تتوقف منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

ووفقاً للتقارير الواردة من إسبانيا ، فإن اللاعب الفائز بكأس العالم مستعد للتعبير عن رغبته في مواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر إذا لم يحصل باريس سان جيرمان على دوري الأبطال.

وعلى الرغم من الأموال التي أنفقها ، فلم يتمكن باريس سان جيرمان من اجتياز ربع النهائي في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى شعور مختلف اللاعبين بالإحباط بما في ذلك نيمار دا سيلفا.

وتقول هذه التقارير أن توماس توتشيل لن يعتمد على مبابي في مباراة اليوم أمام آنجيه في بطولة الدوري الفرنسي بسبب معاناته من إصابة في الفخد ، مما سيبعده عن تصفيات يورو 2020.