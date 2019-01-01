زاندبيرغ تتهم أردان بالفشل في الحفاظ على حياة العرب في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

اتهمت تمارا زاندبيرغ عضو الكنيست عن المعسكر الديمقراطي، اليوم السبت، وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بأنه فشل في دوره بالحفاظ على الجمهور وخاصةً حياة العرب في إسرائيل مع استمرار جرائم القتل.

وقالت زاندبيرغ في ثاقي رمات غان، إن أردان فشل في دوره غير المعلن ودوره في الحفاظ على السلامة العامة.

وأضافت "لقد أقسم 107 من أعضاء الكنيست هذا الأسبوع، أكثر من 10 في المائة منهم لم يؤدوا لأنهم ينتمون إلى الجمهور الذي يقاتل حاليًا من أجل حياته، وهو حقه الأساسي في مغادرة المنزل دون أن يقتل". في إشارة منها لمقاطعة أعضاء القائمة العربية المشتركة لحفل أداء القسم في الكنيست احتجاجًا على زيادة الجرائم في الوسط العربي.