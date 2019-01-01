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حركة الجهاد الاسلامي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة مركزية بغزة

السبت 05 أكتوبر 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الجهاد الاسلامي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة مركزية بغزة


غزة / سما /

 تُحي حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت ، الخامس من تشرين الاول ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة جماهيرية تنطلق عصر اليوم من كافة مناطق قطاع غزة.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، جماهير غزة إلى أوسع مشاركة في مسيرة الانطلاقة ال32، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

​ونوه الحرازين إلى أن عنوان المسيرة يحمل رسائل عدة، في اتجاهات مختلفة، الأولى للداخل الفلسطيني، ومفادها بأننا ماضون على درب الشهداء والمقاومة لن نحييد عنه، مهما بلغ حجم التضحيات والأخطار.

وقالت الحركة في بيان إنها أنهت كافة استعداداتها لانطلاق المسيرة الجماهيرية التي تنظمها اليوم الساعة الخامسة مساءً في مدينة غزة.

وأشارت إلى أنها وضعت خطة شاملة ومتكاملة لضمان نجاح المسيرة، وإيصال كافة رسائلها، وتأمين كافة المشاركين فيها، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة".

وتوقعت الجهاد مشاركة زحوف جماهيرية كبيرة يتقدمهم قياداتها وأعضاء مكتبها السياسي إلى جانب قيادات القوى والفصائل المختلفة بمسيرة الانطلاقة الجهادية.

وستنطلق المسيرة من ميدان فلسطين (الساحة) صوب شارع عمر المختار وصولاً إلى مفترق السامر، ومنه إلى شارع الوحدة وصولاً إلى مفترق "ضبيط"، مكان منصة المهرجان قبالة برج شوا وحصري".

وبيّنت أن المسيرة ستختم بكلمة "مهمة" لأمينها العام زياد النخالة، وكلمة للقوى الوطنية وعديد الفقرات منها أناشيد لفرقة الوفاء.

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