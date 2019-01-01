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الشرطة النيجيرية تكتشف ”مصنع أطفال“ آخر في لاغوس‎

السبت 05 أكتوبر 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة النيجيرية تكتشف ”مصنع أطفال“ آخر في لاغوس‎


وكالات / سما /

قالت الشرطة في لاغوس كبرى المدن النيجيرية، إنها اكتشفت ”مصنع أطفال“ جديدًا حيث تحتجز النساء ويلقّحن ويجبرن على إنجاب أطفال بهدف بيعهم.

واكتشفت السلطات هذا المجمع في مقاطعة إيسولو بعدما وجد شرطيون سبع نساء حوامل تمكّنَّ من الهرب منه.

جاء هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة فقط من إعلان الشرطة أنها أنقذت 19 من الأمهات الحوامل من أماكن مماثلة، في منطقة أخرى من المدينة.

وقال الناطق باسم الشرطة بالا إلكانا لوكالة فرانس برس: ”تلقينا معلومات عن سبع نساء حوامل ينتظرن في محطة للحافلات وذهب عناصرنا إلى هناك لجلبهن“.

وأوضح: ”بعد الاستجواب، قالت النساء إنهن من بين 20 امرأة أجبرن على الحمل في المكان وهربن جميعهن ليل الاثنين“.

وأضاف أنهم عثروا فقط على هؤلاء النساء السبع اللواتي تراوحت أعمارهن بين 13 و27 عامًا، وأن الباقيات ربما هربن إلى أماكن أخرى.

وقد وصف إلكانا المنشأة التي جرى اكتشافها في إيسولو، بأنها ”مركز احتجاز تلقّح فيه النساء والفتيات لإنجاب أطفال يباعون لاحقًا“.

وأشار إلى أن الشرطة تلاحق الأشخاص الذين يقفون وراء ”هذه الجريمة اللاإنسانية والبشعة“.

والاثنين، أعلنت الشرطة النيجيرية أنها أنقذت 19 من النساء الحوامل من مواقع مماثلة عدة في لاغوس.

وعادة يباع المواليد الذكور بـ 500 ألف نايرا (1400 دولار) فيما تباع الإناث في مقابل 300 ألف نايرا(830 دولارًا) وفقًا للشرطة.

#الشرطة النيجيرية

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