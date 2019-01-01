ياسمين صبري تستعد للهجرة وترفض المشاهد الجريئة

وكالات / سما /

تحرص الفنانة ياسمين صبري كل فترة على التواصل والتفاعل مع جمهورها على موقع انستجرام، والرد على عدد كبير من تساؤلاتهم، وقررت ياسمين التعليق على بعض الشائعات التي تعرضت لها مؤخرًا، كما كشفت للجمهور عن خططها المستقبلية.

** ياسمين صبري تستعد للهجرة؟!

ياسمين صبري أجابت على سؤال أحد متابعيها والخاص بمكان معيشتها، خاصة وأنها تتنقل كثيرًا من بلد لأخرى، حيث إنها كشفت عن استعدادها للهجرة من مصر قريبًا والاستقرار في أحد البلدان، وقالت نصًا: "أنا بحب السفر وقريبًا هعيش برة مصر"، كما ذكرت أن أفضل الأماكن لقلبها هي لندن، والتي تسافرها كثيرًا.

وعن مستقبلها خلال العشر سنوات المقبلة، أكدت الفنانة الشابة أنها ترى نفسها "في مكان جميل مع أطفال أجمل"، نافية أيضًا بعض الشائعات التي تؤكد أنها لديها طفلة صغيرة من زواجها السابق، لافتة إلى أنها تفضل الحياة العائلية عن الفن.

** ياسمين صبري تعلق على انتقادات فستانها بمهرجان الجونة

ياسمين صبري حرصت أيضًا على الرد على انتقادات البعض لإطلالتها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وأكدت أنها لم تغضب تمامًا من تلك الانتقادات بل ان أكثر ما اهتمت به هو ارتدائها لفستان غير جريء، وأضافت: "فستان وماظبطش.. الموضوع بسيط، كنت سعيدة بس إنه مش عريان".

** المشاهد الجريئة مرفوضة في أدوار ياسمين صبري

ويبدو أن ياسمين صبري تحرص الفترة الحالية على رسم صورة معينة لدى الجمهور، وألا يرتبط اسمها بالجرأة، سواء في أعمالها أو في ملابسها، فأجابت على سؤال أحد المتابعين، والخاص بأخر أعمالها وهو مسلسل "حكايتي"، حيث كان السؤال عن سبب التحفظ في علاقة علي وداليدا بطلي العمل، حتى بعد زواجهما، وأكدت ياسمين أنها من طلبت ذلك.

وتلقت الفنانة الشابة بعض الأسئلة من عدد من المشاهير، ومن بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والتي سألتها: "هل أنتِ سعيدة وفخورة بنفسك"، وردت ياسمين قائلة: "سؤال من شخص مميز، ومازال أمامي طريق طويل لذلك"، كما تلقت سؤال ساخر من اللبنانية دانيلا سمعان، زوجة اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، حول ما إذا كانت تحبها أم لا، لتؤكد ياسمين على محبتها لها.