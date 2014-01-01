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فيتامين C منقذ لحياة المرضى المصابين بتفعن الدم

السبت 05 أكتوبر 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيتامين C منقذ لحياة المرضى المصابين بتفعن الدم


وكالات / سما /

توصلت دراسة جديدة إلى أن ضخ كميات كبيرة من فيتامين (C) يمكن أن يكون منقذاً لحياة المرضى المصابين بتفعن الدم.

يعتبر تعفن الدم سبباً رئيسياً للوفاة في مستشفيات الولايات المتحدة، حيث يودي بحياة 300000 شخص سنوياً، وفقًا للمعهد القومي الأمريكي للعلوم الطبية العامة.

وقال الدكتور ألفا فاولر، أستاذ الطب بجامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند: "تعفن الدم هو استجابة الجسم للعدوى الغازية الحادة للبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. ويتسبب باضطراب ضغط الدم وخلل في أجهزة الجسم"

ووجد فريق من العلماء برئاسة فاولر بأن أربعة أيام من الحقن بفيتامين C لمرضى تعفن الدم يقلل من خطر الوفاة بنسبة 46 بالمئة.

وقد تتبع الباحثون 167 مريضاً عولجوا من تعفن الدم في واحدة من سبع وحدات للعناية المركزة بين عامي 2014 و 2017. وتم حقن جزء من المرضى بفيتامين C كل ست ساعات على مدى أربعة أيام، في حين تلقى الجزء الآخر العلاجات التقليدية والتي تنطوي على كميات كبيرة من السوائل عن طريق الوريد إضافة إلى المضادات الحيوية.

وبعد أربعة أيام لم يلحظ العلماء أي فرق لدى الأشخاص الذين تلقوا العلاج التقليدي، وتوفي جزء منهم، في حين خرج أربعة مرضى ممن تلقوا العلاج بفيتامين C، من وحدة العناية المركزة.

وأكد فاولر على أن تناول فيتامين سي عن طريق الوريد بجرعات كبيرة أكثر فاعلية من تناوله عن طريق الفم.

كما أشار فاولر إلى أن النتائج لا يمكن اعتمادها بشكل رسمي بعد، وأنه سيستمر مع فريقه في إجراء التجارب في هذا المضمار للوصول إلى نتائج مؤكدة يمكن اعتمادها رسمياً، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

#فيتامين C #الدم

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