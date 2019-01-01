  1. الرئيسية
  2. الصحة

أغذية ضرورية لصحة و نشاط الدماغ

السبت 05 أكتوبر 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أغذية ضرورية لصحة و نشاط الدماغ


وكالات / سما /

لا يربط كثير من الناس بين نوع الأطعمة التي يتضمنها النظام الغذائي وبين صحة الدماغ، عادة ما يكون الربط بين الطعام والقلب أو ضغط الدم أو نسبة السكر. لكن الحقيقة هي أن نوعية الطعام يمكن أن تعطي أنشطة الذهن والذاكرة والتفكير دفعة قوية للأمام، أو تبطيء منها. إليك أهم الأطعمة لصحة الدماغ:

* الأطعمة الغنية بدهون أوميغا3 مثل: السلمون والتونة والمكاريل والأسماك الدهنية.

* الطماطم المطبوخة والصلصة والبطيخ مصدر هام لليكوبين وهو مادة هامة لصحة الدماغ.

* يمكنك الحصول على توليفة من دهون أوميغا3 وأوميغا6 من المكسرات والأكلات البحرية والأفوكادو وزيت الزيتون.

* البطاطا الحلوة والجزر والشمّام مصدر هام لفيتامين "أ" الذي تحتاجه الدماغ.

* البقول والخضروات الورقية كالخس والبقدونس والسبانخ واللوز للحصول على فيتامين "ب".

* صفار البيض والفطر (المشروم) والسردين مصادر فيتامين "د"

#الدماغ

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يوم غد الأحد لبحث الملفات المالية

وزير إسرائيلي سابق :أي معركة عسكرية ضد حماس في غزة لن تضيف شيئا جيدا

كرهينبول : وجودنا في القدس يحمي معايير المجتمع الدولي وحل الدولتين

جيش الاحتلال يرصد عملية فاشلة لإطلاق صاروخين من غزة

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات