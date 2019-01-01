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الصين تعلن إطلاق قمر مراقبة ذي دقة عالية بنجاح

السبت 05 أكتوبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تعلن إطلاق قمر مراقبة ذي دقة عالية بنجاح


وكالات / سما /

ذكر تقرير إخباري أن الصين أطلقت إلى الفضاء في وقت مبكر اليوم قمرا صناعيا للمراقبة.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، جرى إطلاق قمر المراقبة من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد، الساعة فجر اليوم بتوقيت بكين.

وأطلق القمر "قاوفن10-"على متن الصاروخ الحامل "لونج مارتش - 4 سي"، وقد دخل المدار المقرر له بنجاح. وكانت هذه مهمة الإطلاق رقم 314 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

وبحسب ما أوردته "شينخوا"، سيعمل قمر الاستشعار عن بعد بالأمواج الميكروية، وهو جزء من مشروع مراقبة عالي الدقة للأرض، يهدف إلى توفير صور بدقة أقل من متر.

وسيستخدم "قاوفن10-" في مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل، فضلا عن المساعدة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث. كما يمكن للقمر أن يساعد في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل مبادرة الحزام والطريق.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ الحامل بواسطة "أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الطيران الفضائي" التابعة لشركة "الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء".

#الصين #قمر صناعي #الفضاء

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