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تواصل التظاهرات الاحتجاجية لفلسطينيي الداخل ضد جرائم القتل

السبت 05 أكتوبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل التظاهرات الاحتجاجية لفلسطينيي الداخل ضد جرائم القتل


القدس المحتلة / سما /

يواصل فلسطينيو الداخل المحتل، اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية على تردي الوضع الأمني وازدياد جرائم القتل في الآونة الأخيرة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه سيتم تنظيم تظاهرات في المثلث وأم الفحم، وإغلاق طرق وشوارع رئيسية، احتجاجًا على استمرار جرائم القتل، وتعبيرًا عن رفضهم لخطة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، لفرض الأمن والتي يرى فيها سكان المناطق العربية أنه لن يكون لها أي تأثير على الأرض.

ونظم المحتجون أمس تظاهرات في عدة مناطق خاصةً منطقة وادي عارة، وأغلقوا عدة شوارع رئيسية مطالبين بتحركات جدية لوقف جرائم القتل.

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