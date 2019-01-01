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آيفون 11.. نجاح "غير متوقع" وأبل تزيد الإنتاج

السبت 05 أكتوبر 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيفون 11.. نجاح "غير متوقع" وأبل تزيد الإنتاج


وكالات / سما /

كشف تقرير حديث عن تحقيق هاتف آيفون 11 لنجاح مفاجئ دفع شركة أبل لزيادة عمليات الإنتاج بنسبة وصلت إلى 10% نظرا للإقبال الكبير غير المتوقع على الهاتف، بحسب صحيفة نيكاي آسيان ريفيو "Nikkei Asian Review".

الزيادة التي طلبتها أبل من الموردين، تعنى إنتاج أكثر من 8 ملايين هاتف إضافي من هواتف آيفون 11 بمختلف الطرازات.

وبحسب التقرير فإن زيادة الإنتاج تركز في الأساس على الطراز الرخيص من آيفون 11 (سعره يبدأ من 700 دولار) وأيضا آيفون 11 برو (سعره يبدأ من ألف دولار)، في حين لم يلقى الطراز برو ماكس نفس القدر من الإقبال.

وبالرغم من حالة الانتعاش التي تشتهدها هواتف أبل الجديدة إلا أن بعض الموردين أعربوا للصحيفة اليابانية عن تشككهم وقلقهم من عدم استمرار الإقبال على هواتف آيفون 11 بنفس المستوى.

تأتي هذه الأنباء وسط تراجع السوق العالمي للهواتف الذكية بشكل عام، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى تعافي السوق مع دخول عام 2020 والفضل في ذلك يرجع لانتشار شبكات الجيل الخامس والهواتف الداعمة لها بشكل أكبر العام المقبل.

#آيفون #أبل

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