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المنتخب الوطني ينتظر التأشيرات لخوض معسكره في بلجيكا

السبت 05 أكتوبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الوطني ينتظر التأشيرات لخوض معسكره في بلجيكا


رام الله / سما /

ينتظر المنتخب الوطني تحديد مكان معسكره الخارجي للتحضير لمواجهة منتخب السعودية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويترقب المنتخب الوطني معرفة مصير المعسكر التدريبي الذي كان من المفترض إقامته في بلجيكا, حيث ينتظر الجهاز الفني للفدائي صدور التأشيرات الخاصة باللاعبين لدخول الأراضي البلجيكية.

وكان من المقرر أن يخوض الوطني معسكره التدريبي في بلجيكا بداية شهر سبتمبر الماضي في إطار التحضير لمواجهة منتخب أوزبكستان, إلا أن عدم صدور التأشيرات في ذلك الوقت أدى لتأجيل المعسكر.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 3 نقاط, خلف منتخب سنغافورة صاحب المركز الأول برصيد 4 نقاط, فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد نقطة وهو نفس رصيد منتخب اليمن الذي يتواجد في المركز الرابع ومن خلفه منتخب أوزبكستان في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط.

#المنتخب الوطني

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