  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لقاءان في دوري الممتازة اليوم

السبت 05 أكتوبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاءان في دوري الممتازة اليوم


غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز بإقامة مباراة خدمات الشاطئ، مع شباب جباليا على ملعب اليرموك، وخجمات رفح مع اتحاد بيت حانون على ملعب رفح البلدي.

وعلى ملعب اليرموك، يتطلع خدمات الشاطئ لمواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة وتحقيق فوز جديد حين يلتقي شباب جباليا، الذي اكتفى بالتعادل في الجولتين الأخيرتين، ويبحث هو الآخر عن انتصار مهم.

وفاز "البحرية" بثلاث مباريات وتعادل في اثنتين دون أي هزيمة، ليشارك خدمات رفح الصدارة، ولن يقبل اليوم بأي نتيجة غير الفوز، من أجل البقاء في موقعه ولم لا الانفراد بالقمة في حال تعثر الفريق الرفحي.

أما شباب جباليا، فيأمل كسب النقاط الثلاثة التي ستمنحه دفعة كبيرة في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز السادس برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات، أي أنه مع الشاطئ وخدمات رفح الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم تخسر.

ويعلم لاعبو "الثوار" جيداً أن المركز السابع لا يتطابق مع طموحات وآمال جماهير الفريق، خصوصاً بعد احتلال وصافة ترتيب الدوري الأخير، وهو ما سيكون دافعاً لهم اليوم لتقديم عرض قوي على أمل الخروج بالفوز.

وتتجه الأنظار لمباراة مرتقبة بين حامل اللقب والمتصدر خدمات رفح والوافد الجديد للدوري الممتاز اتحاد بيت حانون، إذ سيحاول كل منهما تحقيق الفوز ونيل ثلاث نقاط مهمة لكليهما.

ويملك الخدمات الرفحي 11 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب بعد أن فاز في 3 مباريات كان آخرها في الجولة الماضية على شباب خانيونس، مقابل تعادلين، ودون أي هزيمة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق هدف واحد عن خدمات الشاطئ.

ويقدم خدمات رفح مستويات مميزة في البطولة، يثبت من خلالها جديته في الحفاظ على لقبه الذي ناله بجدارة خلال الموسم الماضي، وسيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مراده.

على الطرف الآخر، سيحاول اتحاد بيت حانون تعويض خسارته الوحيدة خلال الدوري في الجولة الماضية أمام خدمات الشاطئ والعودة من ملعب رفح بنتيجة إيجابية.

واستهل "الحوانين" مشواره في بطولة الدوري الممتاز بشكل مثالي بفوزه بمباراتين وتعادله في مثلهما، قبل أن يخسر أمام الشاطئ في الجولة الماضية ليفقد الصدارة ويتواجد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ورغم قلة الخبرة بالنسبة للفريق الذي يشارك في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، إلا أن بيت حانون بدا ثابتاً ومتماسكاً لحد الآن رغم الهزيمة الأخيرة، ويمتاز بالروح القتالية العالية والأداء المميز.

#دوري الممتازة #خدمات الشاطئ #شباب جباليا

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يوم غد الأحد لبحث الملفات المالية

وزير إسرائيلي سابق :أي معركة عسكرية ضد حماس في غزة لن تضيف شيئا جيدا

كرهينبول : وجودنا في القدس يحمي معايير المجتمع الدولي وحل الدولتين

جيش الاحتلال يرصد عملية فاشلة لإطلاق صاروخين من غزة

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات