لقاءان في دوري الممتازة اليوم

غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز بإقامة مباراة خدمات الشاطئ، مع شباب جباليا على ملعب اليرموك، وخجمات رفح مع اتحاد بيت حانون على ملعب رفح البلدي.

وعلى ملعب اليرموك، يتطلع خدمات الشاطئ لمواصلة انطلاقته الرائعة في البطولة وتحقيق فوز جديد حين يلتقي شباب جباليا، الذي اكتفى بالتعادل في الجولتين الأخيرتين، ويبحث هو الآخر عن انتصار مهم.

وفاز "البحرية" بثلاث مباريات وتعادل في اثنتين دون أي هزيمة، ليشارك خدمات رفح الصدارة، ولن يقبل اليوم بأي نتيجة غير الفوز، من أجل البقاء في موقعه ولم لا الانفراد بالقمة في حال تعثر الفريق الرفحي.

أما شباب جباليا، فيأمل كسب النقاط الثلاثة التي ستمنحه دفعة كبيرة في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز السادس برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات، أي أنه مع الشاطئ وخدمات رفح الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم تخسر.

ويعلم لاعبو "الثوار" جيداً أن المركز السابع لا يتطابق مع طموحات وآمال جماهير الفريق، خصوصاً بعد احتلال وصافة ترتيب الدوري الأخير، وهو ما سيكون دافعاً لهم اليوم لتقديم عرض قوي على أمل الخروج بالفوز.

وتتجه الأنظار لمباراة مرتقبة بين حامل اللقب والمتصدر خدمات رفح والوافد الجديد للدوري الممتاز اتحاد بيت حانون، إذ سيحاول كل منهما تحقيق الفوز ونيل ثلاث نقاط مهمة لكليهما.

ويملك الخدمات الرفحي 11 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب بعد أن فاز في 3 مباريات كان آخرها في الجولة الماضية على شباب خانيونس، مقابل تعادلين، ودون أي هزيمة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق هدف واحد عن خدمات الشاطئ.

ويقدم خدمات رفح مستويات مميزة في البطولة، يثبت من خلالها جديته في الحفاظ على لقبه الذي ناله بجدارة خلال الموسم الماضي، وسيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مراده.

على الطرف الآخر، سيحاول اتحاد بيت حانون تعويض خسارته الوحيدة خلال الدوري في الجولة الماضية أمام خدمات الشاطئ والعودة من ملعب رفح بنتيجة إيجابية.

واستهل "الحوانين" مشواره في بطولة الدوري الممتاز بشكل مثالي بفوزه بمباراتين وتعادله في مثلهما، قبل أن يخسر أمام الشاطئ في الجولة الماضية ليفقد الصدارة ويتواجد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ورغم قلة الخبرة بالنسبة للفريق الذي يشارك في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، إلا أن بيت حانون بدا ثابتاً ومتماسكاً لحد الآن رغم الهزيمة الأخيرة، ويمتاز بالروح القتالية العالية والأداء المميز.