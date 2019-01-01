يورجين كلوب يُهدد ليفربول بالرحيل

وكالات / سما /

لم يكن المدرب الألماني يورجين كلوب سعيداً برؤية مقطع الفيديو الذي نشره نادي سالزبورج النمساوي لحديث مدربه جيسي مارش للاعبيه ما بين شوطي مباراة فريقه ضد ليفربول.

وقال كلوب بأنه سوف يغادر على الفور لو قام نادي ليفربول بتصوير أحد خطاباته بين الشوطين للاعبيه ثم قام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فاز ليفربول على سالزبورج يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال في مباراة مثيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة رغم انه كان قد تقدم بثلاثية نظيفة سجلها ساديو ماني وأندرو روبيرتسون ومحمد صلاح إلا ان الفريق النمساوي قام بقلب النتيجة بعد ساعة من اللعب قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الحسم في نهاية اللقاء.

وظهر في اليوم التالي للمباراة ذلك الفيديو لمدرب سالزبورج على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العودة القوية لفريقه رغم تأخرهم بنتيجة 3/1 قبل بداية الشوط الثاني.

وقال كلوب للصحفيين عن هذه الواقعة: “إذا قام ليفربول بتصوير فيديو لي في موقفٍ كهذا فسوف أسغادر النادي..هذه هي الحقيقة وكل ما يمكنني قوله حول هذا الأمر”.

وتعرض مدافع ليفربول جو جوميز للانتقادات بعد هذه المبارا إلا ان كلوب دافع عن لاعبه الذي يعود للمشاركة بعد وقتٍ طويل: “سيكون من الظلم تحميل جو جوميز مسئولية هذه الأهداف التي تلقيناها لأن الأمر لم يكن كذلك..اللاعبون يحتاجون لبعض الوقت للتعود على بعضهم البعض مرة أخرى..لكن في أول نصف ساعة رأينا أن جو جوميز وفان دايك كانا استثنائين معاً ولكن بعد ذلك كانت المشكلة التي خلقها سالزبورج هي كيفية دفاعه..وكل كرة فازوا بها ما بين خطي الوسط والدفاع”.

واختتم حديثه بقوله: “جو جوميز قام بعملٍ جيد في مثل هذه المواقف بفضل سرعته..أما الأهداف التي استقبلناها بعد ذلك فكانت لأسباب مختلفة وهي أننا فقدنا الكرة في لحظات صعبة لذلك فالأمر لا يتعلق بخط الدفاع وحده..لقد كنت راضياً عن أداء جو جوميز وعن حصوله على الوقت للعب من جديد”.

ويتوقع أن يبدأ مدرب الريدز بجو جوميز مرة أخرى إلى جوار فان دايك في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي في ظل عدم جاهزية جويل ماتيب الفنية للعودة إلى التشكيلة.