نتائج توتنهام الكارثية تعجّل برحيل كين

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بات قريبا من الرحيل عن النادي, بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الحالي, والتي كان آخرها الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-7).

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية, أن كين قد يرحل في الصيف المقبل عن توتنهام, بسبب استيائه الشديد من نتائج الفريق في كل البطولات هذا الموسم.

وبعيدا عن مواجهة البايرن, فإن توتنهام تعادل مع أولمبياكوس اليوناني (2-2) في الجولة الأولى من دوري الأبطال، وخرج من كأس رابطة المحترفين مبكرا أمام كولشيستر المغمور, وخسر في الدوري من ليستر سيتي ونيوكاسل.

وأوضحت "تايمز", أن عدم تحقيق أي لقب مع "السبيرز", قد يعجّل برحيل الهداف الإنجليزي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الرحيل المحتمل للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق هذا الصيف أيضا صوب ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي, سيعزز فرص رحيل كين.