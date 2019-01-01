سولشاير يضع جماهير مانشستر يونايتد أمام الأمر الواقع

وكالات / سما /

اعترف أولي جنار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، بأن الأمور في كرة القدم تغيرت كثيراً، ولذلك لا يمكن العيش في الماضي، مبرراً في الوقت نفسه، قراره بالاعتماد على الشباب.

وسيواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، في لقاء سيكون مهماً لكلا الفريقين من أجل تحسين نتائجهما وترتيبهما بجدول الترتيب.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “لسنا في التسعينيات الآن، نحن في عصر مختلف، حيث نقوم ببناء مجموعة مختلفة، نحن نعلم أنه ستكون هناك تقلّبات (في المستوى والنتائج) ولكنني مستعد لرؤية هؤلاء الفتية يتألقون”.

وتابع: “لا توجد الكثير من الأندية التي تتمتع بمكانة مانشستر يونايتد وتمنح اللاعبين الشبّان فرصاً للّعب بالطريقة التي نفعلها، نحن نمنحهم فرصة للنجاح، وأنا متأكد من أن بعضهم سيستمر ويكون عنصراً من فريق ناجح بالمستقبل”.

وواصل: “لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ للغاية خلال المباريات الماضية، في بعض الأحيان، لم نستغل الفرص أمام المرمى بشكل جيد، لكننا سنعمل على ذلك. بعد خوضنا للكثير من المباريات لا أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين خصومنا، ربما شعرت بذلك بعض المرات ليس أكثر”.

وحول موقف بول بوجبا من المشاركة ضد نيوكاسل، قال سولشاير: “ربما لن يكون جاهزاً، هناك استراحة دولية قادمة وقد يكون من الأفضل إعطاؤه 10 أو 14 يوماً إضافياً ليصبح جاهزاً لمباراة ليفربول، أشعر بأن الفوز خارج أرضنا سيأتي، إذا لم يحدث ذلك فسوف نتلقى نفس الأسئلة بعد كل مباراة”.