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مدرب بلجيكا يدعم هازارد وكورتوا

السبت 05 أكتوبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب بلجيكا يدعم هازارد وكورتوا


وكالات / سما /

دافع روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، عن إدين هازارد وتيبو كورتوا، بعد أدائهما المخيب مع ريال مدريد في بداية الموسم الجاري، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال مستوياتهما.

واستدعى روبرتو مارتينيز، الجناح المميز إدين هازارد، والحارس تيبو كورتوا لمواجهتي سان مارينو وكازاخستان في 10 و13 من الشهر الجاري، على الترتيب، وسيضمن أي فوز في المباراتين القادمتين للشياطين الحمر التأهل لبطولة أمم أوروبا 2020.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “لا أشعر بالقلق حيال مستوياتهما مع ريال مدريد مؤخراً، فعندما تلعب مع أفضل الفرق في العالم، فإنك تواجه فترات صعبة”.

وأضاف في نفس السياق “بالطبع يستطيع تيبو وإدين التغلب على هذه الصعوبات، وهما جاهزان للتحدي، فترة التوقف الدولية قد تكون إيجابية بالنسبة لهما، ويمكنهما العودة بعد ذلك إلى ناديهما أكثر قوة”.

ولم يرق أداء إدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قادماً من تشيلسي، خلال صفقة تخطت الـ100 مليون يورو.

بينما يرتكب كورتوا أخطاءً كثيرة منذ بداية الموسم، ما جعل الجماهير الملكية تطالب زين الدين زيدان باستبعاده من التشكيلة الأساسية، والدفع بدلاً منه بالفرنسي ألفونس أريولا.

#هازارد #تيبو كورتوا

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