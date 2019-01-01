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برشلونة يجمد مهام فالديس ويستعد لإقالته

السبت 05 أكتوبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يجمد مهام فالديس ويستعد لإقالته


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عت تجميد مهام فيكتور فالديس كمدرب لفريق “جوفينيل أ”.

 

ولن يسافر فالديس مع الفريق يوم السبت إلى مباراة الدوري التي سيلعبها برشلونة أمام جيمناستيك. وسيتولى كيم رامون، وألبرتو إنسيناس ، مساعدي فالديس مسؤولية قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء.

في الأسبوع المقبل سوف يجتمع فالديس مع إدارة برشلونة لمناقشة استمراريته في منصبه. ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” بقاء فالديس في منصبه أمر مستبعد تماماً بعد خلاف حاد مع رئيس “لا ماسيا” باتريك كلويفرت.

وتعود نقطة الخلاف بين الطرفين إلى أن كلويفرت أخبر فالديس بأنه يجب أن يلعب بخطة (4ـ3ـ3) لأنها خطة النادي عندما كان يستخدم مؤخراً (4ـ4ـ2) وقد أخبره أيضاً بأنه يجب أن يستخدم لاعبين يعتبرهم النادي رهان مثل أليكس موريبا الذي كان بديلاً في المباراة الأخيرة، في المقابل رفض فالديس تماماً تدخل كلويفرت في مهامه.

#برشلونة #فالديس

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