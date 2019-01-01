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الاحتلال يجرف 22 دونما زراعية في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا

السبت 05 أكتوبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

جرفت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم السبت، 22 دونما زراعية في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا بمحافظة بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن جرافات بلدية لاحتلال في القدس، جرفت ما مساحته 22 دونما مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات، في منطقة كريمزان شمال غرب بيت جالا تعود للمواطن ناصر عبد ربه، الذي لم يكن متواجدا فترة التجريف وتفاجأ صباح اليوم بذلك.

وأضاف بريجية، انه تم أيضا هدم مغارة كان يتخذها عبد ربه مسكنا له في تصديه لسياسة الاحتلال خوفا من الاستيلاء على الأرض، لافتا الى ان عائلة عبد ربه تتخذ من المغارة مسكنا لها منذ العام 1967 ، وان نصري سكنها بعد وفاة شقيقه عبد .

#الاحتلال

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