تكثيف التدابير الأمنية في نيودلهي خشية من هجمات ضد إسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند الجمعة، أن الأمن كثّف تواجده في العاصمة نيودلهي، في أعقاب تحذيرات استخبارية، من احتمال وقوع "هجوم إرهابي". وتتعلّق بعض التحذيرات، بمحاولات لتنفيذ هجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية. وكشف تقرير آخر، أن هناك معلومات تفيد بوجود "خلية إرهابية" في الهند، وأن الشرطة نفّذت مداهمات عديدة.

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة العبرية بعد هذه التقارير، بأنه "في كل عام خلال الأعياد اليهودية التي تحل في هذه الفترة، تعمل أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، مع نظرائها في مختلف البلدان، مع التركيز على تلك البلدان، التي تحتوي على أعداد كبيرة من الإسرائيليين، لتكثيف التدابير الأمنية على المؤسسات اليهودية والإسرائيلية، والأماكن التي تستقطب الإسرائيليين". والهند باتت هدفا سياحيا مُفضلا على قطاعات كبيرة من الإسرائيليين.

وقبل حوالي 11 عامًا، قُتل ستة يهود في هجوم بقنبلة في مركز لحركة "حباد" اليهودية في مومباي في الهند. وكان الهجوم جزءًا من هجوم وقع في البلاد، استمر يومين ونصف. وشن الهجوم على عدة أهداف في نفس الوقت، في جنوب مومباي، حيث قُتل فيه 10 مسلّحين، بعد أن هاجموا عشرة أهداف. وقتل في الهجمات 207 أشخاص، بينهم 178 هنود والباقي أجانب، وأصيب 694 شخصًا، بينهم 657 هنديًا والباقي أجانب.