  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تكثيف التدابير الأمنية في نيودلهي خشية من هجمات ضد إسرائيليين

السبت 05 أكتوبر 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تكثيف التدابير الأمنية في نيودلهي خشية من هجمات ضد إسرائيليين


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام محلية في الهند الجمعة، أن الأمن كثّف تواجده في العاصمة نيودلهي، في أعقاب تحذيرات استخبارية، من احتمال وقوع "هجوم إرهابي". وتتعلّق بعض التحذيرات، بمحاولات لتنفيذ هجمات ضد أهداف يهودية وإسرائيلية. وكشف تقرير آخر، أن هناك معلومات تفيد بوجود "خلية إرهابية" في الهند، وأن الشرطة نفّذت مداهمات عديدة. 

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة العبرية بعد هذه التقارير، بأنه "في كل عام خلال الأعياد اليهودية التي تحل في هذه الفترة، تعمل أجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية، مع نظرائها في مختلف البلدان، مع التركيز على تلك البلدان، التي تحتوي على أعداد كبيرة من الإسرائيليين، لتكثيف التدابير الأمنية على المؤسسات اليهودية والإسرائيلية، والأماكن التي تستقطب الإسرائيليين". والهند باتت هدفا سياحيا مُفضلا على قطاعات كبيرة من الإسرائيليين. 

وقبل حوالي 11 عامًا، قُتل ستة يهود في هجوم بقنبلة في مركز لحركة "حباد" اليهودية في مومباي في الهند. وكان الهجوم جزءًا من هجوم وقع في البلاد، استمر يومين ونصف. وشن الهجوم على عدة أهداف في نفس الوقت، في جنوب مومباي، حيث قُتل فيه 10 مسلّحين، بعد أن هاجموا عشرة أهداف. وقتل في الهجمات 207 أشخاص، بينهم 178 هنود والباقي أجانب، وأصيب 694 شخصًا، بينهم 657 هنديًا والباقي أجانب. 

الأكثر قراءة اليوم

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

"يديعوت": ضابط فلسطيني يقود حملة تعايش مع الإسرائيليين

الشيخ بعد لقائه كحلون امس : إسرائيل ستحول دفعة من مستحقات السلطة قريبا

تحليلات اسرائيلية : سليماني قد ينتقم من إسرائيل إثر محاولة اغتياله

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يرصد عملية فاشلة لإطلاق صاروخين من غزة

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات

اسرائيل

إسرائيل تخترق الحياة الشخصية لآلاف الفلسطينيين.. هكذا منع الاحتلال تحول عمليات الطعن لانتفاضة ثالثة

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسيرات

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية