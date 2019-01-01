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ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

السبت 05 أكتوبر 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية


رام الله / سما /

تصدر تراجع نتنياهو عن إجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود خوفا من بروز بديل له كمرشح للحزب لرئاسة حكومة وحدة، والاعلان عن اجتماع لمركز حزب الليكود لتأكيد ان نتنياهو هو مرشح اليمين لرئاسة الحكومة القادمة، عناوين الصحف الإسرائيلية  اليوم السبت.

ومن أبرز العناوين:

# هآرتس:

.الشاباك يعترف: "لم نتمكن من الحصول على اعتراف من هدى خاطر بانها عضو في منظمة حماس بعد 35 يوما من التحقيق وتكبيلها 20 ساعة يوميا على كرسي في زنزانة انفرادية لم تعترف خاطر بانها عضو في "حماس"

.نتنياهو يتراجع عن اجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود

.في الأيام القادمة سوف تحول إسرائيل مليار و800 مليون شيقل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب

#معاريف:

.ستحول إسرائيل 1.8 مليار شيقل جديد إلى السلطة الفلسطينية

.تقارير فلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مظاهرات بالقرب من السياج الأمني على حدود غزة

.سيجتمع مركز الليكود يوم الخميس لتأكيد أن نتنياهو هو مرشح رئاسة الوزراء للكنيست الثانية والعشرين

.قرر نتنياهو أخيرا عدم اجراء انتخابات تمهيدية لحزب الليكود خوفا من مرشح اخر لتولى رئاسة الحكومة غيره

# إسرائيل اليوم:

.إلقاء القبض على صحفية روسية في طهران للاشتباه في تقديم معلومات استخباراتية إلى الأجهزة الأمنية في إسرائيل وتم اطلاق سراحها بعد ذلك

.لن تكون انتخابات تمهيدية في حزب الليكود ولكن اجتماع للحزب ليؤكد ان نتنياهو هو مرشح اليمين  لرئاسة الحكومة

.حزب البيت اليهودي متحالف مع الحريديم ويعلن أنه سيدعم نتنياهو  حتى بعد أن يعيد التكليف الى الرئيس

.مقتل فلسطيني في مظاهرات الجمعة على السياج الأمني مع غزة

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