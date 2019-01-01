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اسعار العملات مقابل الشيكل
السبت 05 أكتوبر 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يلي:
الدولار:3.47
الدينار:4.90
اليورو:3.81
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الأخبار الرئيسية
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