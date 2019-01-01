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اندونيسيا تتبرع بـ350 ألف دولار لدعم "الأونروا"

السبت 05 أكتوبر 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اندونيسيا تتبرع بـ350 ألف دولار لدعم "الأونروا"


غزة / سما /

قدمت مؤسسة طاهر الاندونيسية، مساهمة أولى بمبلغ 5 مليار روبية إندونيسية (350،000 دولار أميركي) إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا).


ووفقا لبيان صادر عن الوكالة ، فإن هذا التبرع جاء خلال حفل أقيم في مقر "الأونروا" في العاصمة الأردنية عمان، حيث قدم رجل الأعمال الإندونيسي البروفيسور داتو سري طاهر، مساهمته لنائب المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز بحضور سفير إندونيسيا في الأردن وفلسطين أندي راشميانتو.

وأكد طاهر دعمه للاجئي فلسطين، وقال "إنني أشعر بالامتنان وعائلتي، للمشاركة في هذا الجهد المذهل والدعم الذي تقدمه الأونروا للاجئين الفلسطينيين ونقدر تقديرا عاليا جميع أعمالها الإنسانية من أجلهم".

بدوره، قال سوندرز إن "الأونروا ممتنة للغاية لهذا التبرع السخي والالتزام القوي تجاه العناية بصحة وتعليم لاجئي فلسطين، وتعد الشراكة القوية القائمة بين الأونروا وحكومة إندونيسيا ومنظمات مثل مؤسسة طاهر ضرورية للتنفيذ الناجح لأعمال الوكالة".

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