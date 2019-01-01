قاسم: السلطة تفتقد لإدارة المواجهة مع سلطات الاحتلال

غزة / سما/

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن كل الوقائع تؤكد أن السلطة في رام الله تفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعقيبا على لقاء وزير الشؤون المدنية لدى السلطة حسين الشيخ، مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، إن ما حدث يؤكد أن قرار وقف التعامل بالاتفاقات بين السلطة والاحتلال هو عبارة عن حبر على ورق، وأن السلطة في غير وارد تنفيذ هكذا قرارات.

وأضاف أن تراجع السلطة عن هذه القرارات يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان على شعبنا، وزيادة مصادرته للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشجعه على المضي في قرار ضم الضفة الغربية.

ونوه قاسم بأنه كان من الأولى بالسلطة رفع يدها عن المقاومة، ووقف التنسيق الأمني بدل التراجع عن قراراتها، والالتفاف على الموقف الشعبي، لافتاً إلى أن المصالح الشخصية لبعض قيادات من السلطة تمنعها من اتخاذ أي قرار ضد سياسة الاحتلال.

وكانت السلطة رفضت استلام أموال المقاصة من الاحتلال احتجاجاً على خصم رواتب الشهداء والأسرى منها، لكنها عاودت طلبها في لقاء الشيخ مع كحلون، وعلى إثره تقرر الإفراج عن مليار و800 ألف شيكل من تلك الأموال للسلطة الفلسطينية.