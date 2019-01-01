  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قاسم: السلطة تفتقد لإدارة المواجهة مع سلطات الاحتلال

الجمعة 04 أكتوبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: السلطة تفتقد لإدارة المواجهة مع سلطات الاحتلال


غزة / سما/

 أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن كل الوقائع تؤكد أن السلطة في رام الله  تفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعقيبا على لقاء وزير الشؤون المدنية لدى السلطة حسين الشيخ، مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، إن ما حدث يؤكد أن قرار وقف التعامل بالاتفاقات بين السلطة والاحتلال هو عبارة عن حبر على ورق، وأن السلطة في غير وارد تنفيذ هكذا قرارات.

وأضاف أن تراجع السلطة عن هذه القرارات يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان على شعبنا، وزيادة مصادرته للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشجعه على المضي في قرار ضم الضفة الغربية.

ونوه قاسم بأنه كان من الأولى بالسلطة رفع يدها عن المقاومة، ووقف التنسيق الأمني بدل التراجع عن قراراتها، والالتفاف على الموقف الشعبي، لافتاً إلى أن المصالح الشخصية لبعض قيادات من السلطة تمنعها من اتخاذ أي قرار ضد سياسة الاحتلال.

وكانت السلطة رفضت استلام أموال المقاصة من الاحتلال احتجاجاً على خصم رواتب الشهداء والأسرى منها، لكنها عاودت طلبها في لقاء الشيخ مع كحلون، وعلى إثره تقرر الإفراج عن مليار و800 ألف شيكل من تلك الأموال للسلطة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

"BBC" تكشف "تجارة الجنس" قرب المراقد في العراق

كحلون : سنحول مليار و800 مليون شيكل للسلطة لمنع انهيارها

الشيخ بعد لقائه كحلون امس : إسرائيل ستحول دفعة من مستحقات السلطة قريبا

مسؤول إسرائيلي رفيع: انتهاء أزمة أموال الضرائب والتحويل سيتم منقوصاً

لغة الجسد تخون ترامب بحركة مشينة مع الرئيس الفنلندي!

تحليلات اسرائيلية : سليماني قد ينتقم من إسرائيل إثر محاولة اغتياله

طالع .. المناطق التي سيشملها قطع التيار الكهربائي مجددا الاسبوع القادم

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد يكشف الهدف من الحصار والحروب على غزة ويحدد موقف حركته من المشاركة بالانتخابات

اسرائيل

إسرائيل تخترق الحياة الشخصية لآلاف الفلسطينيين.. هكذا منع الاحتلال تحول عمليات الطعن لانتفاضة ثالثة

شهيد و 54 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

مسيرات

"مفهوم أمني" إسرائيلي جديد.. وثيقة تدعو لتصعيد العدوانية

_16691_egli3

غزة : "الروم الأرثوذكس" تُدين "محاولات تشويه" العلاقة مع مسلمي القطاع